Acusada de fraude millonario en Juárez rompe el silencio en redes

Karla Zav se defendió en redes por el presunto fraude con tandas y ya negó haber fingido su muerte para evitar reclamos.

La mujer identificada en Facebook como Karla Zav salió a defenderse en redes sociales luego de ser señalada por un presunto fraude millonario relacionado con tandas en Juárez.

A través de una publicación, la presunta organizadora cuestionó las versiones que comenzaron a circular sobre su supuesto fallecimiento y aseguró que ella no fingió su muerte para evadir a las personas que le reclaman dinero.

"Aquí sabemos que yo no fingí mi muerte", escribió la mujer, quien además aseguró que fueron algunas de sus propias clientas quienes difundieron la imagen relacionada con su supuesto fallecimiento.

Karla Zav afirmó que buscará identificar a la persona que elaboró dicha publicación y sostuvo que también tiene derecho a dar su versión sobre lo ocurrido.

La mujer también señaló que ya comenzó a comunicarse con algunas de sus clientas para realizar las entregas pendientes, aunque reconoció que todavía le falta contactar a otras personas.

“Estoy poniéndome al corriente de todo”, afirmó en su mensaje, en el que pidió que posteriormente también se dé a conocer su versión cuando el problema haya quedado resuelto.

Niega que exista un fraude millonario

En su publicación, la mujer también rechazó las versiones que hablan de un fraude por varios millones de pesos.

"Tampoco no inventen sobre millones, porque si fuera así NO APAREZCO, pero aquí estoy", expresó.

Karla Zav aseguró además que permanecerá firme ante lo que venga y agradeció a quienes, pese a los señalamientos, han esperado para recibir sus entregas.

Incluso mencionó que algunas de las personas que anteriormente la criticaron ya le ofrecieron disculpas y otras la ayudaron a revisar grupos y organizar las entregas pendientes.

¿De dónde surgieron las acusaciones?

El caso comenzó a difundirse en redes sociales luego de que varias personas señalaran públicamente a una organizadora de tandas, identificada en publicaciones como Vanelly Zavala Hernández, a quien acusaron de presuntamente quedarse con dinero de los participantes.

De acuerdo con los señalamientos difundidos, varias personas habrían dejado de recibir respuesta después de entregar sus aportaciones. También fueron mencionadas otras dos personas, aunque estas se habrían deslindado de las acusaciones.

La polémica aumentó cuando comenzaron a circular esquelas que anunciaban el supuesto fallecimiento de la mujer. Sin embargo, la información generó dudas debido a que una funeraria mencionada en esas publicaciones negó que se estuviera realizando algún servicio relacionado con ella.

Hasta ahora, las acusaciones sobre el supuesto fraude y la versión de que la mujer habría fingido su muerte provienen principalmente de publicaciones y señalamientos en redes sociales, sin que una autoridad haya confirmado oficialmente esos hechos.