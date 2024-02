Acusa Samuel García que PRI y PAN está lleno de corrupción

“Yo creo que por eso esta gente cree que al quitarnos la UIFE ya no los vamos a investigar, pues no. Una tarea del Estado es justo investigar la corrupción que tienen gobiernos anteriores incluidos, los alcaldes incluidos, los diputados, los magistrados de gobiernos anteriores y el actual entonces, pues qué lástima, pero que sirva de aprendizaje para la sociedad.



¿Por qué ahora hay tanta obra pública?, ¿Por qué ahora renovamos Capullos, ¿Por qué ahora hay puentes, carreteras, hospitales? Pues porque ya no robamos. Hace años que el poder lo tenía el PRI o el PAN, todo era factureras, todo se lo robaban, por eso uno entiende como la mayoría de ellos ahora tiene ranchos, quintas, depas, cuentas bancarias”, señaló García Sepúlveda.