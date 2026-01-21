Acusa Ruta 405 robo de camión; Fiscalía niega que haya denuncia

Tres días después del percance, representantes de la empresa transportista declararon que ya dieron conocimiento a las autoridades sobre el supuesto hurto

Pese a que la Ruta 405 asegura que la unidad estrellada el domingo en el Mercado Francisco Villa fue robada momentos antes del accidente, ni la Fiscalía ni la Policía de Monterrey cuentan con un reporte o denuncia al respecto.

Este martes, tres días después del percance, representantes de la empresa transportista declararon que ya dieron conocimiento a las autoridades sobre el supuesto hurto del camión.

Fuentes al interior del órgano autónomo investigador revelaron que, hasta el momento de las declaraciones de la compañía, en la indagatoria del choque no reza un presunto robo pues jamás se reportó formalmente.

De igual manera, la Secretaría de Seguridad municipal confirmó que el domingo nadie denunció el delito señalado ni al 911, ni por otros medios.

Momentos después del estrellamiento, comerciantes afectados acusaron que la aseguradora les dijo no poder darles certeza sobre la reparación de daños pues el conductor se dio a la fuga.

Y aunque este martes se logró un primer acercamiento entre los locatarios y la Ruta 405, permanece todavía la incertidumbre de cómo se concretará el pago.

El accidente, ocurrido sobre la avenida Félix Ú Gómez entre las calles Gardenia y Libertad, redujo a escombros a tres locales y dejó a dos personas lesionadas.

Por el impacto, los negocios tuvieron que ser cerrados de manera indefinida ante el riesgo de posibles secuelas estructurales.