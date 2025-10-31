Acusa Pámanes a Monterrey de politizar construcción de Línea 4

La emecista señaló que estos actos por parte de la administración de Monterrey, son preocupantes e irresponsables, ya que sembraron miedo en la ciudadanía.

La diputada Sandra Pámanes, acusó al municipio de Monterrey de estar politizando la construcción de la Línea 4 del Metro al compartir información de la Secretaría de Movilidad.

A través de un comunicado, la coordinadora de la bancada local de Movimiento Ciudadano indicó que estos actos por parte de la administración de Monterrey, son preocupantes e irresponsables, ya que sembraron miedo en la ciudadanía.

“Primero señalar que quien filtró la información fue la administración de Monterrey y que el supuesto experto no lo es tanto, tiene nombre y apellido, gracias a las cinco juntas que tuvieron con la Secretaría de Movilidad en agosto y octubre, el Municipio tuvo conocimiento del caso, información privilegiada y en lugar de trabajar en coordinación, decidió filtrar información para politizar la obra. Es preocupante que funcionarios de Monterrey se digan “expertos” o se oculten en el anonimato como “expertos” para desacreditar una obra tan importante como es la Línea 4 del Metro, es muy irresponsable de su parte”, dijo la diputada, Sandra Pámanes.

Durante su intervención en la glosa del cuarto informe, el Secretario, Hernán Villarreal señaló que desde agosto han tenido cinco juntas con el municipio de Monterrey y la coordinadora de Movimiento Ciudadano indicó que el municipio solo compartió la información a medias.