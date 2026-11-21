Yoana Martínez Garza denunció despojo y fraude ligados a PARC 302, con 26 residencias de hasta 545 metros y 100 millones en Bosques del Valle.

Yoana Martínez Garza, exdiputada local del PRI y nieta del exgobernador priista Alfonso Martínez Domínguez, acusó a sus tíos Patricio Alfonso y Maya Daniela Martínez Valdés de despojarla de unos lotes que forman parte del terreno donde construyen el desarrollo inmobiliario de superlujo PARC 302.

Según el brochure del proyecto, PARC 302, ubicado en Bosque del Olivo, 302, de la colonia Bosques del Valle, de San Pedro, consta de 26 residencias “exclusivas” de un solo piso, de hasta 545 metros cuadrados cada una y con un costo de hasta $100 millones de pesos; su “gran plus” es que están enfrente del frondoso parque de la colonia.

Según la denuncia presentada por presunto despojo y fraude, originalmente, los lotes eran del padre y una tía de la exdiputada, pues su abuelo, el exgobernador nuevoleonés, adquirió la propiedad para ellos.

Cuando el exmandatario se casó por cuarta vez, le compró la casa a su hija Martha y a su hijo Guillermo los lotes, pero quedó pendiente de pagarle dos.

Según la denuncia, cuando este falleció, los hijos de su siguiente matrimonio, los dos medios tíos a los que ahora les reclama la propiedad, se hicieron del terreno mediante un juicio de prescripción adquisitiva, por vivir en el lugar, pero su papá se los ganó en juicios.

El papá de la exlegisladora le cedió uno de los lotes a ella mediante un gravamen a su favor a cambio de otra propiedad que ella le cedió para construir un edificio.

Pero resulta que sus medios tíos Patricio Alfonso y Maya Daniela Martínez Valdés, como quiera, lo fusionaron y ahora en el lugar se está construyendo el desarrollo PARC 302.

Por tal motivo, la exdiputada local presentó una denuncia por presunto fraude y despojo contra sus medios tíos, así como el notario Mauricio Menéndez Vargas, y otras personas que facilitaron la transacción que considera irregular.