Acusa Morena a MC de golpeteo contra Nava; MC niega

Morena acusa a MC de golpeteo político tras protestas en Santa Catarina por presunto maltrato animal; MC rechaza las acusaciones

Tras las manifestaciones y los actos violentos que se denunciaron en Santa Catarina contra manifestantes por presunto maltrato animal, Morena aseguró que se tratan de golpeteos políticos en contra del alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, por parte de Movimiento Ciudadano (MC); sin embargo, MC negó las acusaciones.

La dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, indicó que, debido a que Jesús Nava dejó las filas de Movimiento Ciudadano y entró a Morena, se han empeñado en hacer un golpeteo político en su contra.

“Yo lo he dicho en diferentes ocasiones, en donde el partido Movimiento Ciudadano está haciendo un golpeteo en contra del alcalde; yo he hablado con él y él está comprometido, su administración está comprometida, él no va a encubrir a nadie en el supuesto de que haya pruebas donde algún integrante dentro de la administración haya incurrido en alguna grave irresponsabilidad”, dijo Anabel Alcocer.

Por su parte, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, negó que haya algún golpeteo por parte del partido e incluso había otras fuerzas políticas señalándolo, así como activistas y ciudadanos apartidistas.

“Es falsa esa acusación, como dirigente estatal te lo digo; ese día se empezó a filtrar esta información de la lamentable situación de los perritos de Santa Catarina; siendo Marisol su diputada local, pues salió a alzar la voz, pero en ningún momento fue orquestado por nosotros. “Nosotros siempre estaremos a favor del derecho de los animales y no es un tema político; hay más fuerzas políticas sumándose a esto, asociaciones que no tienen nada que ver con nuestro movimiento, todos sumándose a la causa y es algo que ellos mismos hicieron con sus acciones”, dijo Baltazar Martínez.

Por su parte, el diputado del PAN, Miguel Lechuga, quien también representa a Santa Catarina, agregó que la presidenta estatal de Morena estaba defendiendo lo ‘indefendible’.

“Me imagino que ella quiere defender lo indefendible y qué lamentable que Morena esté defendiendo a un alcalde corrupto y un mataperros, eso es lamentable por parte de Morena. “Esto no se puede quedar así, tiene que haber consecuencias y la gente y la ciudadanía de Santa Catarina y de todo Nuevo León pedimos justicia”, dijo Lechuga.

El pasado fin de semana se dio a conocer que presuntamente en el centro de bienestar animal del municipio de Santa Catarina se habría descuidado a 70 perros y gatos hasta dejarlos morir dentro de las instalaciones.

Ante esta información, tanto diputados, activistas y ciudadanos se manifestaron en contra del alcalde Jesús Nava, que ahora pertenece a Morena, y su gestión en el sentido del bienestar animal on una marcha el pasado lunes 15 de septiembre, sin embargo, estos fueron reprimidos por elementos de la policía municipal.