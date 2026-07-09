Acusa Mijes abandono de comunidades rurales en Nuevo León

Andrés Mijes, aspirante de Morena a la gubernatura de Nuevo León, denunció el abandono de las zonas rurales del estado tras recorrer el 40 % de los municipios

Andrés Mijes, integrante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León y aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura, denunció que las zonas rurales del estado se encuentran en el abandono, situación que, aseguró, le han expresado directamente los habitantes durante sus recorridos por la entidad.

El exalcalde de Escobedo señaló que ha visitado al menos el 40 por ciento de los 51 municipios de Nuevo León y que, en prácticamente todos, ha encontrado las mismas demandas, principalmente por la falta de apoyos estatales para el campo, la agricultura y la ganadería.

“Me he encontrado con una problemática muy común ya, en todos los municipios es que están abandonados, que lamentablemente no hay apoyos al campo, a la agricultura, a la ganadería, que los caminos rurales están destrozados, que no hay promoción del empleo, que no hay promoción de las zonas turísticas de Nuevo León, por ejemplo, El Salto, los parques naturales de Aramberri, Galeana. En China la propia presa que no tiene promoción turística por parte del gobierno y, bueno, hay un desencanto en los habitantes de la zona rural”, explicó.

Mijes sostuvo que el abandono de las comunidades rurales representa uno de los principales retos para Morena en caso de obtener la gubernatura del estado.

“Las gentes de la zona rural se sienten abandonadas y yo creo que ese es uno de los grandes retos de Morena, apoyar a la gente del campo y esperemos que, si Morena gana la gubernatura, podamos apoyar a la gente del campo”, agregó. Andrés Mijes, el pasado 5 de mayo solicitó licencia a su cargo como alcalde de Escobedo para incorporarse a los trabajos de organización de la Cuarta Transformación en Nuevo León. El compromiso es apoyar al campo”, afirmó.

Como ejemplo de las carencias que enfrentan los municipios rurales, mencionó el caso de Doctor Arroyo, donde, dijo, durante el turno nocturno únicamente hay un médico para atender a la población.

“Ya te imaginas la fila con mujeres esperando dar a luz, con personas heridas por accidentes automovilísticos; entonces necesitan atención, un abrazo solidario, no de compasión, sino que se manifieste en obras, en inversión en la zona rural”, expresó.

Finalmente, Mijes consideró que, aunque resulta más sencillo atraer inversiones a la zona metropolitana, el verdadero desafío es llevar desarrollo económico y oportunidades a los municipios rurales del estado.