Acusa MC a alcalde de San Nicolás de bloquear recursos para DIF

Eduardo Gaona señaló que el Ayuntamiento pone en riesgo $4.9 millones para remodelar el Centro DIF Mujeres Ilustres al no renovar su comodato

Diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron desde el Congreso de la Unión al alcalde panista de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo, a quien acusan de bloquear una inversión de 4.9 millones de pesos destinada a la remodelación del Centro DIF Mujeres Ilustres en dicho municipio.

El legislador de MC, Eduardo Gaona, explicó que los recursos, otorgados por el DIF Nacional al DIF Estatal de Nuevo León, corren el riesgo de perderse y ser devueltos debido a la negativa del ayuntamiento nicolaíta para renovar el contrato de comodato del inmueble donde opera la institución.

“Hay cerca de $5 millones de pesos que ya puso el DIF Nacional a el DIF estatal para que sean ejercidos y porque el alcalde de San Nicolás se niega a actualizar un comodato pone en riesgo ese presupuesto de $5 millones de pesos”, detalló Gaona.

El congresista advirtió que, de acuerdo con su señalamiento, la postura del edil afecta directamente la continuidad de programas de asistencia social y apoyos orientados a mujeres, adultos mayores, niños y adolescentes.

Advierten riesgo de perder recursos destinados al DIF

Gaona señaló además que, al ser integrante de la Comisión de Presupuesto, resulta contradictorio que teniendo los fondos asegurados se caiga en subejercicio por falta de voluntad política.

“Como integrante de la Comisión de Presupuesto siempre estamos pugnando para que a nuestros municipios, a nuestros gobiernos les vaya mejor y cuando ya les está yendo mejor, que hay un presupuesto de casi 5 millones de pesos, pues se va a tener que regresar, se va a sub ejercer porque no existe la voluntad política para firmar un contrato”, denunció el legislador de MC.

Ante esto, presentó un punto de acuerdo para solicitar al alcalde panista dejar de lado las diferencias políticas y firmar el comodato, con el objetivo de garantizar los recursos destinados a mejorar las instalaciones del DIF Mujeres Ilustres.

¿Qué pide MC al Ayuntamiento de San Nicolás?

El documento presentado ante el Poder Legislativo establece:

“La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a realizar las acciones necesarias para la renovación del contrato de comodato celebrado con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, respecto del inmueble en el que opera el Centro DIF Mujeres Ilustres, ubicado en dicho municipio, a fin de garantizar la continuidad de los programas, servicios y acciones de asistencia social que se brindan a las y los habitantes del municipio, así como la mejora y conservación de su infraestructura”.

MC despliega pancartas contra alcalde de San Nicolás

Durante la sesión, la bancada de MC desplegó pancartas en el Pleno con la consigna “Alcalde de San Nicolás bloquea al DIF Nuevo León”.

En la manifestación participaron los diputados Iraís Reyes, Miguel Sánchez, Patricia Mercado, Patricia Flores, Pablo Vázquez y Juan Armando Ruiz, en respaldo a la exigencia.