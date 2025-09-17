Acusa Jesús Nava a Movimiento Ciudadano de golpeteo político

El edil acusó a los abanderados naranja de orquestar una protesta durante la celebración del Grito de Independencia, con el fin de boicotear el evento

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, acusó a Movimiento Ciudadano de tener una campaña de golpeteo político en su contra, utilizando como pretexto el tema del caso de supuesto maltrato animal ocurrido en el Centro de Bienestar del municipio.

"Denuncio públicamente que utilizaron el falso maltrato y muerte de los 70 perritos, el cual ya quedó descartado por el Gobierno del Estado, como un oportunismo político, para provocar un linchamiento sin límites. Es un grupo político que busca desestabilizar Santa Catarina", acusó.

De igual manera, agregó que esta protesta afectó también a comerciantes y familias que buscaban celebrar la fecha más importante del calendario cívico. Además, aprovechó para señalar las promesas incumplidas por el partido.

“Prometieron que el Metro llegaría a Santa Catarina, no cumplieron. Prometieron un túnel en el Cerro de las Mitras y no cumplieron. Prometieron un puente en Termolita y no cumplieron. Prometieron que venía Tesla y no cumplieron. Esta es la realidad de la ‘nueva política’: solo mentiras”.

Finalmente, negó categóricamente la las acusaciones por el supuesto maltrato de más de 70 animales y aseguró que la verdad siempre termina saliendo a la luz.