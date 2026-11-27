El mandatario hizo estos señalamientos luego de manifestar su desacuerdo con la calificación que la plataforma Cómo Vamos Nuevo León otorgó a la administración

El gobernador Samuel García acusó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de mantener durante cinco años una postura de ataque contra su administración, al señalar directamente a su titular, Olga Susana Méndez Arellano.

El mandatario estatal hizo estos señalamientos luego de manifestar su desacuerdo con la calificación del 70 por ciento que la plataforma ciudadana Cómo Vamos Nuevo León otorgó a su administración en el rubro de Centros de Reinserción Social, evaluación que, dijo, retomó información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“Lleva cinco años golpeando al Gobierno, cinco años con todo porqué pues porque es empleada de los partidos”, aseguró Samuel García.

El gobernador cuestionó la evaluación y atribuyó el nombramiento de Méndez Arellano al respaldo de la exdiputada Karina Barrón.

“Era empleada del PRI y del PAN (Karina Barrón, ex diputada) y como premia a Karina Barrón le dieron la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entonces la mano derecha de Karina Barrón, su asesora (Méndez Arellano) la nombraron presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no me acuerdo el nombre la doctora y lleva cinco años golpeando al gobierno, cinco años golpeando con todo porque es empleada de los partidos".

"Esta señora está calificando de manera errónea a los Centros Penitenciarios de Nuevo León y desgraciadamente Como Vamos tomó esa calificación, la de ella. 70 me puso y resulta que la misma semana que la señora dio su calificación el sistema penitenciario federal nos puso 1er lugar y lo sacamos por la ampliación de Apodaca y Cadereyta y somos primer lugar federal y esta señora nos pone 70, la empleada de Karina Barrón ”, explicó.

Samuel García sostuvo que la evaluación de la plataforma ciudadana no refleja, desde su perspectiva, las condiciones actuales del sistema penitenciario estatal, al asegurar que una medición federal colocó a Nuevo León en el primer lugar, resultado que atribuyó a las ampliaciones de los penales de Apodaca y Cadereyta.