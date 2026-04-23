Acusa Estado a Mijes de politizar obras del Triángulo Norte

El secretario de Gobierno, Miguel Flores, rechazó que exista una obligación del Gobierno estatal de cubrir una obra municipal

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores Serna, lanzó un fuerte señalamiento contra el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, al acusarlo de politizar la falta de avances en las obras del Triángulo Norte, además de rechazar que el Estado mantenga adeudos con el municipio por ese proyecto vial.

El funcionario estatal aseguró que todas las obras viales son importantes, pero afirmó que el Municipio debe acercarse a la Tesorería estatal para revisar la situación financiera y dar continuidad adecuada al proyecto.

“Yo lo que les diría es que quien está encargado que se acerque a Tesorería, que vean los números cómo están y que se concluya de acuerdo a como se debe de concluir”, expresó.

Flores Serna señaló que, hasta donde tiene conocimiento, el alcalde no ha sostenido acercamientos con la autoridad hacendaria estatal, lo que consideró preocupante ante el avance del tiempo.

“Los tiempos siguen pasando y vemos que no le dan prioridad a las obras que deben darle prioridad”, dijo.

Asimismo, rechazó que exista una obligación del Gobierno estatal de cubrir una obra municipal, aunque reconoció que sí ha existido disposición para colaborar.

“Quiero ser muy claro, esta obra no tiene por qué el Gobierno del Estado meterse a pagar la obra municipal. Que hay voluntad, se hizo un compromiso, sí, pero tienen que hacer las cosas con orden y una administración adecuada”, sostuvo.

El secretario también negó que el Estado mantenga adeudos con el municipio por este proyecto.

“Eso que dice el alcalde, que me deben dinero, pues claro que no, eso no es cierto”, afirmó.

Además, criticó que el tema se lleve al terreno político y pidió priorizar el trabajo institucional.

“Me parece la verdad algo inaceptable estar politizando asuntos. Yo creo que debemos de trabajar por la gente, no estar viendo el cómo no, que si no hay condiciones.

Ojalá y ya nos pongamos a trabajar”, expresó.

Añadió que actualmente existe coordinación entre distintas autoridades, ejemplo de ello en las mesas de seguridad, por lo que consideró que no se debe caer en confrontaciones innecesarias.

“Yo veo que hay una coordinación con todas las autoridades, lo podemos ver en la mesa de seguridad. No debemos estar cayendo en este tipo de dinámicas”, puntualizó.

Finalmente, Miguel Flores Serna hizo un llamado a actuar con profesionalismo para que las obras puedan avanzar en beneficio de la ciudadanía.