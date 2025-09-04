Acusa a la novia de su ex pareja de golpear a su hijo en Escobedo

La madre del menor dejó claro a la presunta agresora que no le interesa su ex pareja; sin embargo, su hijo tiene derecho de ver a su papá.

Una madre de familia denunció en redes sociales la agresión que sufrió su hijo presuntamente por parte de la novia de su ex pareja. El caso está generando indignación en la comunidad.

Keren Sharai Felix compartió en sus redes sociales que su ex pareja se había llevado a su hijo para convivir con él durante el fin de semana. Pasadas las horas, la madre cuestionó al padre sobre su hijo, a lo que este le respondió enviando una fotografía del menor diciéndole que se encontraba bien.

Sin embargo, esta última acción del hombre provocó una discusión con su nueva pareja, quien presuntamente golpeó al menor en el rostro.

La mujer compartió una imagen de su hijo en donde se puede ver que presenta una lesión debajo del ojo del lado izquierdo. Aseguró que la novia de su ex pareja se encontraba bajo los influjos del alcohol al momento de la agresión.

En la publicación, Keren Sharai le deja claro a la presunta agresora que no le interesa su ex pareja; sin embargo, su hijo tiene derecho de ver a su papá.

Agregó que su hijo es un niño especial que tiene un retraso en el habla, por lo que acude a terapia y con señas trata de comunicarse.

La madre aseguró que, lejos de desquitarse de manera violenta con la presunta agresora, está actuando de manera legal para defender a su hijo.