Acumulan toneladas de basura en vía pública en la Garza Nieto

Vecinos solicitan al Municipio de Monterrey que atienda cuanto antes este reporte y retire los desechos acumulados en el lugar.

Vecinos denunciaron que la banqueta de una propiedad abandonada es utilizada como basurero, acumulándose varias toneladas de desechos a la intemperie en la colonia Garza Nieto, en Monterrey.

Esto sucede en la calle Luis Quintanar, entre Xicoténcatl y Caudillo del Sur.

Basura genera foco de infección

En esa zona habitacional, una enorme montaña de basura se ha convertido en un foco de infección, debido a la presencia de ratas y mosquitos.

¿Qué tipo de desechos se acumulan?

Los colonos del sector comentaron que terceros no identificados arrojan costales de escombro, restos de muebles, llantas inservibles, desechos de comida, madera podrida, cartón y diversa basura, lo que genera afectaciones para los residentes.

Vecinos piden intervención urgente

Por ello, solicitaron al Municipio de Monterrey que atienda cuanto antes este reporte y retire los desechos acumulados en el lugar.