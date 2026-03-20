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Acumulan toneladas de basura en vía pública en la Garza Nieto

Por: Olivia Martínez

19 Marzo 2026, 16:12

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Vecinos solicitan al Municipio de Monterrey que atienda cuanto antes este reporte y retire los desechos acumulados en el lugar.

Acumulan toneladas de basura en vía pública en la Garza Nieto

Vecinos denunciaron que la banqueta de una propiedad abandonada es utilizada como basurero, acumulándose varias toneladas de desechos a la intemperie en la colonia Garza Nieto, en Monterrey.

Esto sucede en la calle Luis Quintanar, entre Xicoténcatl y Caudillo del Sur.

Basura genera foco de infección

En esa zona habitacional, una enorme montaña de basura se ha convertido en un foco de infección, debido a la presencia de ratas y mosquitos.

¿Qué tipo de desechos se acumulan?

Los colonos del sector comentaron que terceros no identificados arrojan costales de escombro, restos de muebles, llantas inservibles, desechos de comida, madera podrida, cartón y diversa basura, lo que genera afectaciones para los residentes.

Vecinos piden intervención urgente

Por ello, solicitaron al Municipio de Monterrey que atienda cuanto antes este reporte y retire los desechos acumulados en el lugar.

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