Existen alrededor de dos mil contratos inmobiliarios relacionados con la desarrolladora, por lo que las autoridades no descartan que se presenten más denuncias

La desarrolladora inmobiliaria Proyectos 9 acumula alrededor de 750 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, informó el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, quien señaló que aproximadamente 30 casos se encuentran en proceso de judicialización.

El funcionario indicó que la prioridad de la institución es investigar los hechos y encontrar mecanismos que permitan a los afectados recuperar los recursos que invirtieron en los proyectos inmobiliarios.

“Tenemos alrededor de 750 denuncias aproximadamente, sé que se está judicializando alrededor de 30. Se van a investigar a todas las personas, pero el objetivo de la Fiscalía es el de que las víctimas recuperen sus recursos, que al final de cuentas es lo que ellos desean”, dijo.

Explicó que, como parte de las investigaciones, la Fiscalía realiza aseguramientos de cuentas bancarias e inmuebles, además de buscar alternativas para que los afectados puedan recuperar sus inversiones.

“Se está haciendo lo que hace la Fiscalía, como es el aseguramiento de cuentas, el aseguramiento de inmuebles, y se buscan soluciones en las que todas las víctimas puedan recuperar sus inversiones”, agregó.

De acuerdo con lo informado, existen alrededor de dos mil contratos inmobiliarios relacionados con la desarrolladora, por lo que las autoridades no descartan que se presenten más denuncias formales, debido a que hasta ahora la cifra supera las 700 querellas.

En cuanto a la situación jurídica de los señalados, hasta el momento se contabilizan 11 vinculaciones a proceso por el delito de fraude contra José "N", propietario de la empresa, así como nuevas acciones legales contra Manuel "N", socio de la desarrolladora.

Por otra parte, el fiscal fue cuestionado sobre el traslado de José N, hace algunas semanas, del penal de Apodaca al Hospital Universitario, movimiento que, de acuerdo con los señalamientos, no habría sido autorizado y que generó dudas entre las víctimas.

Algunos afectados cuestionaron si el detenido únicamente acudió a una consulta médica o si habría aprovechado la salida para realizar otras actividades, incluso firmar algún documento.

Al respecto, Flores Saldívar aseguró que los registros oficiales de la investigación únicamente establecen que el imputado acudió al hospital para recibir atención médica.