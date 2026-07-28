Acumulación de objetos agravó incendio que dejó familia sin hogar

Pese a la intensidad del incendio, ninguna persona resultó con quemaduras ni presentó síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

La acumulación de objetos al interior de una vivienda fue un factor determinante para la propagación de un incendio que consumió parte de un domicilio durante la madrugada de este lunes, en la colonia Paseo de las Flores Tercer Sector, en el municipio de Apodaca.

El siniestro se registró en la casa marcada con el número 324 de la calle Breme, donde habitaba una familia de siete personas, entre ellas dos menores de edad.

Los residentes tenían una condición de acumulación compulsiva, lo que favoreció que las llamas se extendieran rápidamente.

Aunque las causas del incendio aún son investigadas, los primeros reportes indican que el fuego comenzó en el patio del inmueble. Sin embargo, la gran cantidad de objetos almacenados, principalmente artículos y tablas de madera, provocó que las llamas alcanzaran una de las habitaciones por la parte trasera de la vivienda.

Elementos de Bomberos Nuevo León acudieron al lugar e ingresaron al domicilio para combatir el fuego y evitar que éste se propagara a viviendas contiguas, mientras que los siete integrantes de la familia fueron evacuados de forma preventiva.

Pese a la intensidad del incendio, ninguna persona resultó con quemaduras ni presentó síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

El área permanece acordonada mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del siniestro.

Tras la inspección del inmueble, personal de Protección Civil informó que la vivienda ya no es habitable debido a los daños estructurales ocasionados por el incendio, por lo que la familia tuvo que retirarse con otros familiares.