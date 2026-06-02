Acumulación de basura invade calles de la colonia Blas Chumacero

Habitantes del sector hicieron un llamado a Servicios Públicos de San Nicolás para que retire los desechos y evite riesgos sanitarios

Una importante acumulación de basura genera preocupación entre vecinos de la colonia Blas Chumacero, en el municipio de San Nicolás, quienes solicitan la intervención de las autoridades para atender el problema.

Sobre la calle Tornero se observan varias bolsas negras de basura y costales que contienen botellas de plástico y vidrio. En el sitio se contabilizan al menos tres bolsas con este tipo de residuos, además de dos costales de grandes dimensiones repletos de envases PET.

También se encuentran cubetas, madera y diversos desechos abandonados en la vía pública.

Sin embargo, la problemática no se limita a ese punto. Metros más adelante, en el cruce de las calles Tornero y Costureros, una vivienda presenta una considerable acumulación de basura de todo tipo.

En el lugar pueden observarse colchones, sillones, bolsas con desperdicios y otros objetos que ocupan un tramo aproximado de 40 metros, desde el frente de la vivienda hasta la esquina.

Parte de estos residuos incluso invade el paso peatonal, dificultando el tránsito de las personas.

Ante esta situación, habitantes del sector hicieron un llamado a la Secretaría de Servicios Públicos de San Nicolás para que retire los desechos y evite riesgos sanitarios.