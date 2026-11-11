Acumulación de basura invade áreas recreativas en Mirasol

Los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades municipales para retirar los desperdicios y recuperar las áreas recreativas

Vecinos de la colonia Mirasol, al norte de Monterrey, denunciaron la acumulación de basura sobre el camellón de la calle Mimbre, en su cruce con Acocotillo, donde los desechos ya invaden parte de las áreas recreativas.

De acuerdo con los habitantes del sector, el problema ha sido reportado en más de tres ocasiones ante las autoridades municipales, sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta o solución.

En el sitio se observa mobiliario viejo, pedazos de madera, restos de comida y ropa usada, desechos que continúan acumulándose y dificultan el paso del camión recolector, además de propiciar la presencia de roedores y moscas.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades municipales para retirar los desperdicios y recuperar las áreas recreativas, antes de que el problema siga creciendo y afecte aún más a las familias del sector.