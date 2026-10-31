Acumula 75 años de prisión por tres muertes violentas

Confirma Fiscalía Especializada en Homicidios sentencias que acumulan 75 años de prisión para el responsable de asesinar a tres hombres, entre ellos un tránsito

Un hombre identificado como Rodolfo “N”, de 32 años, acumuló 75 años de prisión por el asesinato de tres personas, entre ellas un elemento de Tránsito de Apodaca, luego de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmara las sentencias condenatorias en su contra.

La resolución más reciente corresponde al homicidio de Samuel, agente de Vialidad y Tránsito de Apodaca, ocurrido el 20 de abril de 2019 en calles de la colonia Metroplex, donde el acusado presuntamente le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego.

La víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció momentos después debido a las lesiones provocadas por los proyectiles.

Por estos hechos, un juez confirmó la sentencia condenatoria de 25 años de prisión, dictada originalmente en diciembre de 2019.

Como antecedente, Rodolfo “N” también fue sentenciado a 50 años de cárcel por el asesinato de dos hombres identificados como Tereso y Ángel, ocurrido el 15 de abril de 2019 en un domicilio de la colonia Los Pilares, en el municipio de Salinas Victoria.

La Fiscalía informó que, tras los recursos de apelación promovidos por la defensa y la reposición de ambos procesos, los jueces confirmaron las sentencias condenatorias.

Además de las penas de prisión, las resoluciones contemplan pagos por reparación del daño, correspondientes a indemnizaciones por muerte y gastos funerarios.