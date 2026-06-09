Acuerdo con megaterreno ‘ayudó’ a salvar patrimonio: César Garza

El exalcalde de Apodaca afirmó que el convenio evitó perder la totalidad del predio en litigio y permitió proteger zonas habitadas y bienes municipales

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El acuerdo mediante el cual el municipio de Apodaca tuvo que entregar a un particular 120 hectáreas cercanas al Aeropuerto Internacional de Monterrey y a la Clínica 67 del IMSS “es una gran salida”, pues con este se logra salvar la parte habitada, señaló el exalcalde de Apodaca, César Garza Villarreal.

De seguir peleando el terreno, que todavía continúa registrado como patrimonio municipal, según el exedil se corría el riesgo de perder la totalidad del predio.

Garza Villarreal indicó que el particular Óscar René Cantú, quien posteriormente cedió los derechos al abogado Gabriel Orlov Guajardo, logró acreditar la propiedad del megaterreno.

“El convenio que nosotros le propusimos al Tribunal Agrario y que lo acordamos con la gente del Tribunal Agrario, es un convenio que le da a la ciudad una gran salida a litigio. De no formalizarse, lo que sigue es un pleito en el que el gobierno puede perder todo". "Ojalá y el convenio que se logró ante el tribunal agrario se sostenga; si se cae, la ciudad entonces sí corre riesgo de perder su patrimonio”, indicó.

Sin embargo, voces como la del empresario Felizardo Elizondo sostienen que fue precisamente en ese punto donde el municipio “se dejó ganar”.

Sobre estos señalamientos, Garza Villarreal responsabilizó a administraciones anteriores por no haber defendido oportunamente el terreno. Según explicó, cuando regresó a la alcaldía en 2018 el caso ya estaba avanzado y para 2019 existía una sentencia, por lo que la única alternativa viable era alcanzar un acuerdo ante el Tribunal Agrario.

Garza recordó que como secretario del Ayuntamiento participó en la recepción de la donación del predio en 1998 y que posteriormente, durante su primera gestión como alcalde entre 2000 y 2003, dejó escriturado el terreno a favor del municipio. Sin embargo, años después surgió el reclamo del particular y cuando volvió al cargo, el litigio ya se encontraba muy adelantado.

Incluso, sostuvo que el caso nunca debió ser resuelto por un tribunal agrario.

“Todo eso transcurrió cuando yo no era alcalde. Cuando llegué a la alcaldía lo que encontré fue un expediente muy emproblemado". "Cuando yo llegué a la alcaldía, el expediente tenía 15 años; la competencia se combate en el inicio del juicio, no se combate al final del juicio; cuando yo llegué, ese tema ya estaba muy avanzado, ya había resoluciones, amparos, derechos reconocidos, había muchas cosas”, señaló.

Garza insiste en que el convenio protege a colonias y patrimonio municipal

El actual secretario del Ayuntamiento de Monterrey ofreció estas declaraciones luego de que se difundiera que durante su tercer periodo como alcalde de Apodaca se firmó un acuerdo mediante el cual un terreno comparable en tamaño al Parque Fundidora sería cedido a un particular, pese a haber sido donado por la comunidad de San Francisco al estado y posteriormente al municipio en 1992.

Críticos del caso sostienen que se trató de un “pleito arreglado” que terminó beneficiando al particular. No obstante, Garza Villarreal defendió nuevamente el convenio y aseguró que representa la mejor alternativa para la ciudad.

Asimismo, consideró que el municipio debería registrar formalmente el acuerdo en la Sección 1 del Registro Público de la Propiedad para concretar la distribución de las superficies entre el municipio, las colonias involucradas y el particular beneficiado.

“Entonces nos vimos en un problema, porque todos los vecinos de Cerritos de Agua Fría, que el municipio les había escriturado, ahora resulta que la escritura puente, que era la del municipio, se anulaba y el terreno de La Barreta también lo perdíamos”, señaló.

Exalcalde acusa trasfondo político detrás de las críticas

Durante la entrevista, Garza Villarreal también respondió a los señalamientos del empresario Felizardo Elizondo y del abogado y exalcalde Óscar Cantú, a quienes acusó de impulsar una ofensiva política en su contra.

Respecto a Elizondo, afirmó que se trata de un empresario respetable, aunque aseguró que sus acusaciones no han sido presentadas ante las autoridades correspondientes.

“Quiero aclarar que el asunto tiene un trasfondo político: Felizardo Elizondo es un empresario de la ciudad, respetable, pero que está acostumbrado a hacer lo que quiere y ni en mi gobierno, ni en el actual, él ni nadie está por encima del interés público". "Ese es el origen de todo el problema, que él no hace lo que quiere en la ciudad, como está acostumbrado a hacerlo y eso ocasionó este conflicto". "Él hace una denuncia pública, pues que ponga la denuncia en las autoridades que corresponda; le está ladrando al árbol equivocado. Si él considera que hay una conducta que le causó daño al patrimonio de la ciudad, pues que lo haga”, indicó.

Garza Villarreal también afirmó que, años atrás, se intentó negociar el litigio para beneficiar a un particular.