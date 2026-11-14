Acuerdan tierra para 40 mil Viviendas del Bienestar en Nuevo León

Autoridades estatales y federales pactaron cuatro acuerdos que incluyen una ventanilla única y la regularización de 500 mil créditos.

Luego de la reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum con gobernadores, realizada el pasado 21 de octubre en Palacio Federal, autoridades de Nuevo León y representantes del Gobierno federal alcanzaron cuatro acuerdos para impulsar el programa Viviendas del Bienestar en la entidad.

Entre los principales compromisos destaca la liberación de reservas territoriales para garantizar la construcción de al menos 40 mil viviendas en Nuevo León, antes de que concluya la administración del gobernador Samuel García.

El director general del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, Eugenio Montiel Amoroso, explicó que el organismo estatal pondrá a disposición del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) terrenos que no son propiedad del Gobierno, pero que llegan al patrimonio del Instituto de la Vivienda, con el propósito de facilitar el desarrollo de los proyectos habitacionales.

“De aquí al fin del sexenio del gobernador Samuel García, garantizarle al INFONAVIT reservas de tierras que no son propiedad del gobierno, sino que nos llegan al Instituto de la Vivienda, que se las vamos a poner a disposición al INFONAVIT para que puedan garantizar al menos 40 mil viviendas en este próximo ejercicio, es decir, al concluir la administración del gobernador”, dijo Eugenio Montiel Amoroso, director general del Instituto Estatal de la Vivienda.

Regularización de escrituras y ventanilla única

Otro de los acuerdos contempla avanzar en la regularización de viviendas cuyos créditos fueron liquidados o liberados desde hace décadas, pero cuyos propietarios todavía no cuentan con la documentación que acredite formalmente la liberación del gravamen.

“Hay 500 mil aproximadamente créditos de tiempo atrás, décadas atrás, que ya fueron liberados y que sus moradores aún no están enterados de que ya hubo una liberación y entonces, a través del registro público, vamos a sacar los certificados de libertad de gravamen para que se conviertan en escritura pública y podamos entregarlos”, agregó.

Como tercer acuerdo, se establecerá una ventanilla única a través del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, mediante la cual el INFONAVIT podrá presentar proyectos habitacionales que requieran la intervención de distintas dependencias estatales. El mecanismo tendrá modalidades física y virtual.

Facilidades administrativas y participación municipal

El cuarto compromiso consiste en extender los cobros de derechos y aportaciones que realizan las dependencias estatales para la ejecución de proyectos habitacionales, con la finalidad de evitar que estos conceptos eleven el precio final de las casas destinadas a las familias beneficiarias.

Entre las dependencias involucradas se encuentran Agua y Drenaje de Monterrey, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, el Instituto Registral y Catastral y la Secretaría de Educación, entre otras.

“Esto es con la finalidad de que no se encarezca el costo de la vivienda para estas familias”, explicó el funcionario.

En la reunión también participaron 12 alcaldes de municipios de la periferia y de la zona no metropolitana de Monterrey, entre ellos representantes de Escobedo, Pesquería y Ciénega de Flores.