El acuerdo se llevó a cabo entre los municipios de Monterrey, San Pedro, San Nicolás, Escobedo, Apodaca, Santiago y Ciénega de Flores

Aunque ya no traigan placas especiales que otorga el Estado, agentes de tránsito de siete municipios ya no multarán a personas con discapacidad que porten un marbete que otorgarán gratuitamente los gobiernos municipales.

Es decir, tanto en estacionamientos públicos como privados, los agentes de tránsito no aplicarán sanción económica si los vehículos tienen el colgante en el retrovisor.

Esto se acordó en una reunión de alcaldes del PRI, PAN y Morena que fue encabezada por el presidente municipal priista, Adrián de la Garza.

Aunque en su mayoría eran ediles del PRI y PAN, también estuvo el alcalde de Morena de Escobedo, Andrés Mijes Llovera.

Los alcaldes y sus esposas, en calidad de presidentas de los DIFs municipales, firmaron la Carta Compromiso Intermunicipal para conformar la Red Metropolitana por la Inclusión.

De la Garza fue acompañado por su esposa, Gaby Oyervides, y Mijes por la primera dama escobendese, Yésica Torres.

Los alcaldes y presidentas del DIF que también estuvieron son, de Santiago, David de la Peña y Olga Villalón; de Ciénega de Flores, Miguel Ángel Quiroga y Perla Cavazos; de San Pedro Garza García, Mauricio Farah y Elisa Cruz; de San Nicolás de los Garza y de Apodaca, César Garza y Vianey Zambrano.

Entre las primeras acciones destaca la homologación de un distintivo colgante, conocido como gancho o marbete, para facilitar el reconocimiento y uso de los espacios de estacionamiento preferencial para personas con discapacidad en los municipios participantes.

“No hablo de sumarse porque siempre hemos sumado, siempre hemos trabajado. Invitar a los otros municipios; esto no es un tema de competencia, no es un tema de quién lo hace primero, quién lo hace después, es quién se atreve a hacerlo", dijo De la Garza.

Por su parte, el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, destacó que la coordinación entre municipios representa una oportunidad para impulsar acciones que incidan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

“Creo que el día de hoy estamos haciendo algo muy importante y quiero recalcarlo porque, sin duda, esto mejorará muchísimo la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos", aseguró.

Como parte de esta colaboración, Monterrey aportará los servicios de la Ciudad de la Inclusión, donde se ofrecen terapias físicas, atención psicológica, rehabilitación, apoyo pedagógico y servicios especializados para niñas, niños y adolescentes dentro del espectro autista.

Con esta alianza, los siete municipios buscan establecer una agenda común para ampliar los servicios, mejorar la movilidad y avanzar hacia una zona metropolitana más accesible e incluyente.