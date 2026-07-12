Acuerdan Guadalupe e INDENL impulsar el deporte en el municipio

El convenio permitirá estructurar y encaminar la formación, así como el desarrollo de las capacidades motrices y competitivas de los usuarios

Con el firme propósito de fortalecer la cultura del deporte entre la niñez y la juventud del municipio, el Municipio de Guadalupe concretó la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León (INDE).

Esta alianza estratégica tiene como objetivo principal la operación conjunta del Centro de Desarrollo Deportivo Integral (CDDI).

A través de este acuerdo legal y operativo, cientos de niños y jóvenes que habitan principalmente en las zonas norte y oriente de la demarcación tendrán acceso directo a la oferta deportiva que brinda este espacio de vanguardia, el cual se encuentra ubicado estratégicamente en la colonia Valles de San Miguel.

El convenio permitirá estructurar y encaminar la formación, así como el desarrollo de las capacidades motrices y competitivas de los usuarios.

Para ello, se implementarán programas específicos de entrenamiento, jornadas de activación física masiva, actividades recreativas y un sistema de detección temprana de talentos deportivos para integrarlos al alto rendimiento estatal.

Las disciplinas que se impartirán formalmente en este centro de desarrollo incluyen:

Atletismo

Fútbol

Taekwondo

Tochito Flag

Tai Chi

Gimnasia

Con este proyecto, las autoridades locales y estatales buscan consolidar un semillero de atletas en la región, ofreciendo alternativas de esparcimiento saludable que contribuyan a la reconstrucción del tejido social y al bienestar integral de las familias guadalupenses.