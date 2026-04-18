Acuerda cabildo regio modificaciones a cuatro reglamentos

Por: Patricia Agüero 17 Abril 2026, 07:44 Compartir

La primera señala que se aplicaran sanciones a los vehículos que derramen su carga o residuos durante su circulación, maniobra o carga y descarga.

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El Ayuntamiento de Monterrey aprobó modificaciones a cuatro normativas municipales.



La primera señala que se aplicaran sanciones a los vehículos que derramen su carga o residuos durante su circulación, maniobra o carga y descarga.



Como segundo punto destaca la reforma a Protección Bienestar Animal, con el cual se reglamentó la prohibición sobre el uso indebido de animales.



Además, de la normativa del Sistema de Cuidados se cambió para fortalecer su estructura desde una perspectiva de género y mediante el uso de un lenguaje incluyente.



Y por último la regulación de Reclusorios local, lo que se busca es garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que pudieran verse involucrados en una detención en Monterrey.