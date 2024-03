Acuden pocos en último día de plazo para credencial de INE

En el último día de plazo, los ciudadanos acudieron a los módulos del INE a recoger su credencial de votar actualizada.

En Nuevo León, en la última campaña de credencialización realizada entre 2023 y 2024, cerca de 402 mil ciudadanos acudieron al INE para tramitarla, ya sea por vez primera en el caso de quienes tienen o cumplirán 18 años de edad, por cambio de domicilio, para corregir datos y por reemplazo al terminarse la vigencia.

Pero de ellos, poco más de 14 mil ciudadanos no habían ido a recogerla.

En enero de este año, en los últimos días para gestionar la fotocredencial, en los módulos hubo filas kilométricas de solicitantes.

Sin embargo, en abierto contraste, en el último día de plazo para recogerla, pocos acudieron.

Los módulos estuvieron semivacíos, entre ellos el de la avenida Gonzalitos.

Y quienes sí acudieron, comentaron que lo hicieron para poder votar en los comicios del 2 de junio y definir el futuro de México.

"Tenía la fecha para el día de hoy y ya me hicieron el favor de entregármela, pues se me perdió", dijo una mujer de la tercera edad.

Aseguraron que les interesa emitir el sufragio en estos comicios, considerados como los más grandes de la historia.

"No hay que quedarnos fuera de las elecciones, hay que ser parte de las decisiones del país. Se me extravió, se me perdió la billetera y ahí iba la credencial", declaró un joven.

Los que no fueron, no asistieron, no solo no podrán votar, sino que tampoco tendrán esa identificación que se requiere para diversos trámites.

Al ser elaborada su mica, quedaron inscritos en la lista nominal, pero al no recogerla, se les dará de baja.

Ya vencido el plazo, podrán acudir por ella hasta pasados los comicios.

