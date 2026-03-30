Acuden fieles a Catedral de Monterrey por Domingo de Ramos

Autoridades del municipio de Monterrey mantuvieron presencia en la zona para facilitar la movilidad y resguardar la seguridad de los visitantes

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Cientos de fieles acudieron este domingo a la Catedral de Monterrey para participar en las celebraciones del Domingo de Ramos, fecha que marca el inicio de la Semana Santa en la tradición católica.

Desde temprana hora, familias y grupos de creyentes se congregaron en el primer cuadro de la ciudad para asistir a las distintas misas programadas a lo largo del día.

Tradición y significado de la celebración

Algunos portaban palmas, las cuales fueron bendecidas durante las ceremonias religiosas, como parte de la conmemoración de la entrada de Jesús a Jerusalén.

El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, encabezó la primera misa del Domingo de Ramos de las 8:00 horas.

“Damos inicio a la Semana Santa, recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero también nos disponemos a acompañarlo en el camino de la cruz. “Esta semana no es un recuerdo lejano, es una invitación a reconocer a Cristo en nuestra propia vida, en nuestras alegrías y luchas; el Domingo de Ramos nos confronta con una realidad muy humana, podemos pasar fácilmente del entusiasmo al olvido, de la alabanza a la indiferencia, por eso los signos de este día no deben quedarse en un gesto externo, sino convertirse en un compromiso interior, abramos el corazón”, dijo Cabrera en su mensaje dominical.

Movilización en el centro de Monterrey

El Domingo de Ramos es considerado una de las fechas más representativas para la comunidad católica, al dar paso a los días santos que culminan con la Pascua.

La afluencia de asistentes generó movimiento en las inmediaciones del centro de Monterrey, donde también se observaron comerciantes ofreciendo artículos religiosos relacionados con la temporada.

Autoridades del municipio de Monterrey mantuvieron presencia en la zona para facilitar la movilidad y resguardar la seguridad de los visitantes, además de que frente a la Catedral se instalaron diferentes comercios para todos aquellos que quisieran pasear por la Macroplaza.