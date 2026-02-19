Acuden feligreses a imposición de ceniza, en San Judas Tadeo

La imposición de ceniza marca el comienzo de un periodo de reflexión, penitencia, ayuno y abstinencia que la Iglesia establece para la conversión.

Desde temprano, el Santuario de San Judas Tadeo, en Monterrey, tuvo amplia asistencia de los fieles que acudieron a la imposición de la ceniza.

En el arranque de la temporada de Cuaresma, tiempo litúrgico de cuarenta días para prepararnos para la Semana Santa, los feligreses acudieron a este ritual para recibir en su frente la ceniza, que proviene de la quema de las palmas de los ramos utilizados en el Domingo de Ramos del año pasado.

En la Iglesia, ubicada en la calle 5 de Mayo al poniente, el padre Martín Galicia encabezó esta tradición, apoyado por laicos.

El sacerdote recordó a los feligreses las frases de "Polvo eres y en polvo te convertirás” y "Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.

La imposición de ceniza marca el comienzo de un periodo de reflexión, penitencia, ayuno y abstinencia que la Iglesia establece para la conversión.

En este Santuario, el ritual de la aplicación de ceniza se hace cada media hora, y prevalecerá, si no hay inconveniente, hasta las 10:00 PM.