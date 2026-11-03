Acuden familias desde temprana hora al Panteón El Roble

Familias acudieron desde temprana hora al Panteón El Roble, ubicado en la colonia Mitras Norte, en Monterrey, para visitar a sus seres queridos durante la celebración del Día de Muertos.
Entre flores, limpieza de tumbas y momentos de recuerdo, los visitantes aprovecharon las primeras horas del día para acudir al camposanto y honrar la memoria de sus familiares.
En el lugar se mantuvo un operativo de seguridad para brindar vigilancia a quienes asistieron, mientras que el ambiente transcurrió de manera tranquila y sin incidentes.
Se esperaba que la afluencia de visitantes incrementara conforme avanzara el día, debido a la tradicional celebración del 2 de noviembre.
Se recomendó a las personas a seguir las indicaciones de las autoridades para visitar los panteones con mayor seguridad.