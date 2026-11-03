Acuden familias desde temprana hora al Panteón El Roble

Entre flores, limpieza de tumbas y momentos de recuerdo, los visitantes aprovecharon las primeras horas del día para acudir al camposanto

Familias acudieron desde temprana hora al Panteón El Roble, ubicado en la colonia Mitras Norte, en Monterrey, para visitar a sus seres queridos durante la celebración del Día de Muertos.

Entre flores, limpieza de tumbas y momentos de recuerdo, los visitantes aprovecharon las primeras horas del día para acudir al camposanto y honrar la memoria de sus familiares.

En el lugar se mantuvo un operativo de seguridad para brindar vigilancia a quienes asistieron, mientras que el ambiente transcurrió de manera tranquila y sin incidentes.

Se esperaba que la afluencia de visitantes incrementara conforme avanzara el día, debido a la tradicional celebración del 2 de noviembre.

Se recomendó a las personas a seguir las indicaciones de las autoridades para visitar los panteones con mayor seguridad.