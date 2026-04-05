Acuden familias a representación de la Última Cena de Jesús

La parroquia Santa María Goretti continuó con las actividades de Semana Santa realizando la representación de la Última Cena de Jesús

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En un ambiente lleno de emoción dentro de las actividades de la Semana Santa, la parroquia Santa María Goretti realizó la representación de la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, en calles de Monterrey.

Una gran parte de la comunidad se dio cita para presenciar esta escenificación, participando activamente en cada uno de los momentos que forman parte de la tradición religiosa.

Familias completas acudieron para vivir de cerca esta representación que año con año reúne a fieles de distintos sectores de la ciudad.

Las actividades continuaron con otras escenas que forman parte de la Pasión, como la traición de Judas y la aprehensión de Jesús, las cuales se desarrollaron en espacios abiertos para acercar aún más a los asistentes a estos pasajes bíblicos.

Este tipo de representaciones no solo fortalecen la fe, sino que también invitan a la reflexión sobre el significado de la Semana Santa, recordando valores como el sacrificio, la unidad y la esperanza dentro de la comunidad.