Acuden familias a Macrobrigada de vacunación contra el sarampión

Desde muy temprano este sábado, múltiples familias acudieron a la Explanada de los Héroes a la Macrobrigada de vacunación contra el sarampión organizada por la Secretaría de Salud de Nuevo León.

Familias acuden desde temprano para asegurar vacunación

Padres y madres de familia hicieron fila desde antes de las 8:30 de la mañana para asegurar la aplicación de la vacuna a sus hijas e hijos, así como para completar esquemas pendientes.

Aplican vacunas SRP y SR contra el sarampión

Durante la jornada se aplicaron principalmente las vacunas SRP y SR, dirigidas a la protección contra el sarampión. En el módulo instalado en la Explanada de los Héroes se observó la asistencia de bebés, niñas y niños, adolescentes e incluso adultos que acudieron para recibir una dosis adicional ante dudas sobre su esquema de vacunación.

Autoridades llaman a no bajar la guardia ante casos confirmados

Autoridades estatales reiteraron el llamado a la población a no bajar la guardia y aprovechar este tipo de jornadas masivas, especialmente ante los casos confirmados en lo que va del año.

Macrobrigada continuará este domingo

La Macrobrigada continuará este domingo con horario de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, invitando a la ciudadanía a protegerse y cortar la cadena de contagio a través de la vacunación.