Acuden 15 mil mujeres al Festival 'Amar a Mamá'

Rifas, música en vivo y mariachi formaron parte de la celebración organizada por el gobierno de Nuevo León con motivo del Día de las Madres.

Al menos 15 mil mujeres asistieron al festival “Amar a Mamá”, organizado por el Gobierno de Nuevo León para celebrar el Día de las Madres.

El evento fue encabezado por el gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, quienes reconocieron el papel que desempeñan las madres en las familias y en la sociedad.

Destacan apoyos a mujeres en Nuevo León

Durante su mensaje, el mandatario estatal felicitó a las asistentes y destacó los apoyos impulsados por la administración para las mujeres.

“A todas ustedes queremos darles un fuerte abrazo, que tengan un feliz Día de las Madres y que recuerden que tienen aquí a su gobierno para servirles y ayudarles. No tenemos ninguna duda de que el Nuevo León de hoy es mucho mejor que el de hace cuatro años”, expresó Samuel García.

Mariana Rodríguez reconoce distintos tipos de maternidad

Por su parte, Mariana Rodríguez resaltó el trabajo diario que realizan las madres y aseguró que la maternidad va más allá de un solo significado.

“Englobar a todas las mujeres en una palabra como mamá, hay muchas formas de describir a las mamás”, mencionó.

Además, señaló que ser madre implica “estar pensando en mil cosas, cargar una mochila invisible llena de dudas, ternura, miedo y amor, que sostiene la casa entera”.

También reconoció a todos los tipos de maternidad, desde las abuelas que vuelven a criar, hasta las hermanas mayores, tías, vecinas y mujeres que aman y cuidan como si fueran madres biológicas.

Funcionarios estatales acompañan celebración

Al evento acudieron el secretario general de Gobierno, Mike Flores; el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia; y la presidenta municipal de Juárez, Mónica Oyervides.

“Pensamos en esta fiesta para las mamás porque son indispensables para las familias. Hablar de las madres es hablar de la pieza fundamental que mueve a las familias y también a los gobiernos”, expresó Félix Arratia, quien aseguró que nada funcionaría sin el papel que desempeñan las madres.

Durante la celebración se realizaron rifas, presentaciones musicales y un espectáculo de mariachi para las asistentes.