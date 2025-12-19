Acude Congreso local a entregar Presupuesto 2026

Por: Maguelsy Caballero 18 Diciembre 2025, 09:46 Compartir

Representantes de la actual Legislatura local llevaron los expedientes que fueron recibidos sin embargo no se garantiza que se publique

Tu navegador no soporta el elemento de video.

A pesar de que se anunció una inhabilitación del Periódico Oficial del Estado, el Congreso Local acudió a entregar el Paquete Fiscal 2026 aprobado el pasado miércoles en la sesión ordinaria. La presidenta del Congreso, Itzel Castillo; la primera secretaria, Armida Serrato, y personal administrativo salieron desde el Congreso con un carrito lleno de los expedientes aprobados por la mayoría del pleno, con incertidumbre si estaría abierta o no la oficina del Periódico Oficial. Al llegar al Palacio de Gobierno encontraron la puerta de la Consejería Jurídica cerrada, sin embargo, a los pocos minutos la consejera Paola Chapa abrió la puerta y dejó pasar a las diputadas y al personal administrativo del Congreso con toda la papelería. Al cuestionar si iban a recibir los documentos, indicaron que sí lo harían, sin embargo, el que lo reciban no garantiza que se publique.