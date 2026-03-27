Acuchilla mujer a pareja tras discutir por presunta infidelidad

La agresión provocó la movilización de autoridades durante la madrugada de este jueves en calles de la colonia Terminal, en Monterrey

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Luego de ingerir bebidas embriagantes y discutir por una presunta infidelidad, una mujer acuchilló a su pareja en la colonia Terminal.

La riña en el interior de una vivienda ubicada en el cruce de Agustín Melgar y Luis G. Urbina, se registró alrededor de las 04:30 horas del jueves.

La discusión entre la pareja fue reportada por vecinos de esa calle al número de emergencia 911.

Esto provocó que al lugar llegaran elementos de la Policía de Monterrey, cuyos elementos reportaron la presencia de un hombre lesionado.

La víctima, de aproximadamente 35 años de edad, se encontraba al interior y presentaba una herida de arma blanca en el abdomen.

Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, quienes le prestaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital Universitario.

Se estableció que la pareja estuvo conviviendo durante la noche y parte de la madrugada.

Las primeras pesquisas revelan que la mujer utilizó un cuchillo para atacar a la víctima y posteriormente se dio a la fuga.