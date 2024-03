Actúa Procuraduría del Adulto Mayor en caso de doña Vicenta

Luego de dar a conocer el caso de Vicenta Gómez Vera, una mujer de 88 años de edad, quien fue corrida de su casa y ahora vive dentro de una antigua camioneta prestada, en las calles de San Pedro.



Leticia Palomino Hererra, procuradora de la Defensa del Adulto Mayor, explicó para INFO7 que el caso de la señora Vicenta, quien sufre abandono, se está trabajando de la mano con el municipio de San Pedro.

“Nosotros como Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor nos toca defender los derechos de las personas adultas mayores. Es uno el objetivo principal de la Procuraduría, en este caso de las personas que se encuentran en abandono, en situación de calle, maltrato y en ese sentido el caso de la señora Vicenta es un caso que ya tenemos conocimiento desde el año pasado, donde lo estamos trabajando de la mano con el municipio de San Pedro", expresó.

Te puede interesar: Corren a abuelita de su casa y ahora vive en una camioneta

Vicenta Gómez es acomuladora y de acuerdo con la procuradora tiene deterioro cognitivo.

En diferentes ocasiones, Vicenta se ha negado a recibir ayuda.

Además tiene un hijo de la tercera edad quien asegura que no se puede hacer cargo de ella porque padece de hipertensión y diabetes.



“Ella nos manifiesta que no quiere ninguna intervención. Ella tiene un hijo al cual nosotros ya lo hemos citado ante esa procuraduría, pero por cuestiones de salud no ha podido venir con nosotros y entonces estamos en ese trámite de tener que hablar con el hijo para ver cuál va a ser la situación como hijo y nosotros como DIF ver qué acciones vamos a realizar con la señora”.

“Él tiene que hacerse responsable, de su mamá en el sentido de trabajar conjuntamente con nosotros en la cuestión de salud y en la cuestión de saber que es lo que él va a hacer después de esta plática o convenio que tengamos conjuntamente y él va a decidir, o la tiene directamente en su casa o la quiere institucionalizar dependiendo de lo que ya la institución médica nos diga a nosotros".

Cada mes la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor recibe en promedio 400 reportes de maltrato y abandono de adultos mayores.

El 10% de estos reportes son adultos mayores en situación de calle, que tienen un deterioro cognitivo o están no localizados por sus familiares.

La procuradora de la Defensa del Adulto Mayor de Nuevo León define el abandono como un tipo de maltrato.

Si usted conoce a un adulto mayor que pueda estar sufriendo de maltrato comuníquese al número de emergencia 81 2000 7070 para que pueda recibir apoyo.

“Para eso estamos nosotros, somos la instancia de poder apoyar a la familia a llegar a un buen acuerdo y poder cuidar al adulto, adulta mayor o a los adultos mayores", indicó la funcionaria.





Comentarios