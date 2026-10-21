Activan transporte gratis a beneficiarias de Ayudamos a Mujeres

A partir del 1 de noviembre, las mujeres inscritas al programa podrán viajar sin costo todo el día y conservarán el apoyo mensual de $2,000 pesos

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que a partir del 1 de noviembre las beneficiarias del programa Ayudamos a las Mujeres tendrán transporte público gratuito durante todo el día, además de recibir el apoyo económico mensual de $2,000 pesos.

Durante la entrega de más de 700 tarjetas del programa en García, el mandatario estatal explicó que la ampliación del beneficio será posible ante la incorporación de nuevas unidades al sistema de transporte y los ajustes tecnológicos necesarios para habilitar la modalidad.

“Y a partir del 1 de noviembre, todas las señoras que estén en Ayudamos, transporte gratis todo el día, todos los viajes”.

García señaló que actualmente el programa cuenta con $117,000 beneficiarias, aunque la meta es llegar a $200,000 mujeres que no tienen empleo y se encargan de las labores de su hogar, por lo que pidió difundir la información para que más mujeres puedan acceder al apoyo.

El gobernador explicó que el censo inicial identificó a mujeres separadas, viudas, divorciadas y jefas de familia que enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral debido a las responsabilidades de cuidado de hijos, familiares con discapacidad y adultos mayores.

“Hoy ya las volteamos a ver, las ayudamos y estamos llegando a 117,000 mujeres que tienen hoy, bueno, desde hace unos meses, pero ya hoy bien amarrado con etiqueta presupuestal, 2,000 pesos mensuales”.

El mandatario destacó que, con el transporte gratuito, las beneficiarias podrán aumentar el ahorro que representa el programa.

Como ejemplo, señaló que quienes utilizan diariamente el camión podrán evitar gastos de traslado que, de acuerdo con sus estimaciones, representarían alrededor de $1,000 pesos mensuales adicionales.

“Entonces, si usan el transporte, hacíamos números que prácticamente van a ser 3,000 pesos mensuales de apoyo. 2,000 de transferencia económica y 1,000 en apoyos”.

Por su parte, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, informó que la entrega de tarjetas se realizó junto con la supervisión de la segunda etapa del Centro Comunitario de García, ubicado en el sector de Los Nogales.

El funcionario explicó que la obra contempla nuevos salones equipados y espacios para ofrecer cursos, talleres y actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, con el objetivo de beneficiar a más de 5,400 personas de las colonias aledañas.