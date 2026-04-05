Activan rescate de halcón tras llamado en Escobedo

El halcón fue asegurado por los rescatistas y trasladado a la base de Protección Civil del Estado, donde permaneció bajo observación y resguardo

Autoridades ambientales de Nuevo León realizaron el rescate de un ejemplar de halcón cola roja en el municipio de General Escobedo, luego de un reporte ciudadano recibido a través del sistema de emergencias 911.

La intervención fue coordinada por la División Ambiental en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil estatal, como parte de las acciones para la atención de fauna silvestre en riesgo.

Intervención se originó tras reporte ciudadano

El operativo se llevó a cabo en un predio ubicado sobre Camino a las Pedreras, donde se alertó sobre la presencia de un ave de gran tamaño. Al llegar al sitio, el personal operativo estableció contacto con trabajadores del lugar, quienes informaron que el animal había caído en una cisterna de agua y posteriormente fue extraído.

El halcón fue asegurado por los rescatistas y trasladado a la base de Protección Civil del Estado, donde permaneció bajo observación y resguardo, en espera de su valoración por especialistas en fauna silvestre.

Durante su estancia en las instalaciones, se identificó que el ejemplar correspondía a una hembra. Mientras se encontraba bajo cuidado, el ave realizó la postura de un huevo, el cual fue protegido en todo momento bajo condiciones adecuadas.

De acuerdo con autoridades ambientales, este hecho permitió no solo resguardar al animal, sino también preservar un proceso natural relevante para la especie.

Autoridades destacan coordinación en el rescate

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, subrayó la importancia de la colaboración entre dependencias y la participación ciudadana en este tipo de casos.

“Este rescate refleja la importancia de atender de manera oportuna los reportes ciudadanos y de contar con una coordinación efectiva entre dependencias. En este caso no solo se logró salvaguardar a un ejemplar de fauna silvestre, sino también proteger un proceso natural como la postura de un huevo. La Nueva División Ambiental seguirá trabajando para cuidar nuestra biodiversidad y responder ante cualquier situación que ponga en riesgo a la fauna del estado.”

Trasladan al ave a unidad especializada en San Nicolás

Posteriormente, el halcón cola roja, junto con el huevo en buen estado, fue trasladado a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) ubicada en el municipio de San Nicolás.

El ejemplar quedó bajo resguardo de personal especializado, que será responsable de su evaluación, seguimiento y eventual reintegración, en caso de ser viable.

Refuerzan atención a fauna silvestre en Nuevo León

La División Ambiental mantiene operativos permanentes para la atención de reportes relacionados con fauna silvestre, incluyendo aves, lo que permite una respuesta oportuna ante situaciones que representen riesgo para las especies en el estado.