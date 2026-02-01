Activan rescate aéreo por senderista lesionado en La Huasteca

Elementos de Protección Civil de Santa Catarina, que fungieron como primera respuesta, ya se encontraban brindando atención inicial a la persona lesionada

Un operativo de rescate se activó este mediodía en la Ruta Horcones, dentro del paraje natural de La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, luego del reporte de una persona lesionada mientras realizaba senderismo en la zona, al cual acudió personal de Protección Civil de Nuevo León para brindar atención y apoyo en las labores de rescate.

Reportan caída durante senderismo

De acuerdo con el informe preliminar emitido por Protección Civil de Nuevo León, la llamada de auxilio se recibió a las 12:20 horas, donde se alertaba sobre una persona que cayó de su propia altura y presentaba una lesión en una extremidad inferior, lo que le impedía continuar el descenso por sus propios medios.

Coordinación entre corporaciones de auxilio

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de Santa Catarina, que fungieron como primera respuesta, ya se encontraban brindando atención inicial a la persona lesionada.

Debido a las condiciones del terreno y la dificultad de acceso, se solicitó el apoyo del Helicóptero de Protección Civil de Nuevo León para realizar las maniobras de extracción aérea.

Movilización de unidades especializadas

En el operativo participan la unidad U.05 de Protección Civil Nuevo León y el helicóptero de la corporación estatal, que realizan las maniobras necesarias para poner a salvo a la persona afectada.

Personal del CRUM valoró a la lesionada, identificada como Dulce María González Martínez, quien presentaba lesión en el tobillo.

La mujer fue trasladada al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica especializada.

En el operativo participaron Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Santa Catarina, la Brigada de Rescate en Montaña, el CRUM y el Helicóptero de Servicios Aéreos, destacando la coordinación para salvaguardar la integridad de la ciudadana.