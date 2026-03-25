Activan 'Puntos Naranja' e inauguran lactario 128 en Juárez

La titular de Amar a Nuevo León afirmó que estos puntos cuentan con el servicio de resguardo para que las víctimas reciban primeros auxilios psicológicos

Mariana Rodríguez firmó este martes un convenio para activar los centros comunitarios como Puntos Naranja para la prevención, detección y atención integral de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

En cooperación con la Secretaría de Igualdad e Inclusión y el Instituto Estatal de las Mujeres, la titular de Amar a Nuevo León mencionó que este acuerdo es un paso más para que la entidad cuente con más espacios seguros para las mujeres.

“Que las mujeres tuvieran a su alcance un refugio que les pudiera dar estancia permanente, un centro violeta que les pudiera dar orientación temporal o un Punto Naranja como el que estamos hoy que tenga personal capacitado para atender a una mujer en situación de violencia y a sus hijas e hijos que la acompañen”, manifestó.

“Por eso es tan importante esta red de Puntos Naranja alrededor del Estado, como bien dijeron ahorita, hay alrededor de 500 Puntos Naranjas. Y esto es cuando la iniciativa suma gobierno estatal, gobierno municipal, dependencias del gobierno como en este caso la Secretaría de Igualdad e Inclusión y también a la iniciativa privada, porque ya tenemos diferentes negocios también capacitados para poder atender a las mujeres.

Aseguró que los Puntos Naranja cuentan con el servicio de resguardo temporal para que las víctimas contacten a sus familiares y reciban primeros auxilios psicológicos.

“Los Puntos Naranjas tienen el resguardo temporal que ahorita les mencionaron, tiene acceso a llamadas desde estos puntos para contactar a familiares o a diferentes autoridades con las líneas 070 y 911 y también al personal capacitado para poder dar esta atención y sobre todo en primeros auxilios psicológicos para poder contener también a la víctima”, expresó.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, destacó el trabajo de Mariana Rodríguez al considerarla como una aliada de las mujeres y de la niñez.

“A partir de hoy y con este convenio que acabamos de firmar, este Centro Comunitario Los Encinos se convierte ya en un Punto Naranja, al igual que los 49 centros comunitarios de todo el Gobierno del Estado de Nuevo León. Así que si ustedes conocen a alguien que lo necesita o ustedes mismas encontrarán aquí como lo han visto un espacio digno, un espacio seguro con resguardo, con acceso a llamadas, orientación y canalización a las autoridades pertinentes”, refirió la funcionaria estatal.

Mientras que la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Patricia Salazar, expresó que más que un convenio, este acuerdo es un compromiso real con todas las mujeres del Estado.

“Y es precisamente eso lo que venimos a hacer el día de hoy. Esta firma de convenio de colaboración con la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Marta Herrera para que en todos los Centros Comunitarios tengan estos Puntos Naranjas. ¿Y qué son esos Puntos Naranjas? Son centros de resguardo temporal para que cualquier mujer que se sienta en situación de riesgo o esté ante un peligro inminente pueda tener un espacio seguro. Hoy tenemos más de 500 centros en todo el estado de Nuevo León.

Por este acuerdo, los 49 centros comunitarios serán espacios seguros de orientación, canalización y acompañamiento temporal, donde se promueva la sensibilización, la capacitación y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Inaugura Mariana Rodríguez Lactario número 128

Como parte de la "Red Estatal Alimentar con Amor", Mariana Rodríguez inauguró en este mismo evento el lactario número 128 en el Centro Comunitario Los Encinos, del municipio de Juárez.

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, destacó los beneficios que trae la lactancia materna tanto en las y los recién nacidos, así como de las madres.

En este evento, también se contó con la presencia de de la presidenta del DIF Municipal de Juárez, Mónica Oyervides.