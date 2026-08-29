Activan Protocolo Muralla cinco veces en la semana

Gerardo Escamilla informó que el despliegue de seguridad dejó 71 detenidos, 14 vehículos asegurados y 24 armas incautadas.

Durante la rueda de seguridad, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, señaló que el operativo Muralla fue activado cinco veces durante la semana.

Este protocolo, que busca impedir el paso del crimen organizado al Estado, dejó como resultado 71 personas detenidas, 14 vehículos asegurados y 24 armas decomisadas.

Se destacó el conflicto ocurrido el pasado miércoles en el que cinco delincuentes fueron abatidos; el Escamilla Vargas detalló que el enfrentamiento se originó en el estado de Coahuila, donde los delincuentes emprendieron la huida entrando a Nuevo León, activando el protocolo de contención.

En este enfrentamiento fueron detenidas cuatro personas, dos vehículos y armas decomisadas de diferentes calibres aseguradas.