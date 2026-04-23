Activan protocolo de seguridad escolar por amenaza de tiroteos

De acuerdo con Educación, al momento de recibir el reporte de una amenaza, se activan los protocolos de seguridad escolar en colaboración con autoridades

La Secretaría de Educación emitió un comunicado oficial para informar sobre las acciones que se están tomando tras el hallazgo de mensajes con amenazas anónimas en los sanitarios de diversas instituciones educativas. La dependencia aseguró que ya existe una ruta de acción coordinada para garantizar la integridad de la comunidad estudiantil.

Respuesta inmediata y protocolos

De acuerdo con la autoridad educativa, al momento de recibir el reporte de una amenaza, se activan de forma inmediata los protocolos de seguridad escolar en colaboración con las autoridades correspondientes. El proceso oficial se divide en los siguientes pasos clave:

Notificación al 911: Es el primer paso obligatorio para involucrar a los cuerpos de seguridad pública.

Aplicación del "Protocolo de Amenaza": Un lineamiento técnico establecido en el Manual de Seguridad Escolar vigente.

Programa de Seguridad Humana: Al interior del plantel, se instruye la implementación del programa ciudadano y de seguridad humana para la contención y prevención.

Sanciones y disciplina

La Secretaría fue enfática en señalar que las bromas o actos de intimidación tendrán consecuencias. En caso de identificar a un estudiante como el autor de las amenazas o como generador de violencia, se aplicarán estrictamente las reglas disciplinarias correspondientes al reglamento interno de la institución y del estado.

"Se exhorta a la ciudadanía a mantener la calma y, sobre todo, a no difundir información no verificada que pueda generar pánico innecesario entre los padres de familia y alumnos".

Llamado a la prevención

Finalmente, la dependencia estatal solicitó la colaboración de los padres de familia y la sociedad civil para reportar cualquier situación de riesgo de manera formal y oportuna, recordando que la seguridad en las aulas es una responsabilidad compartida.