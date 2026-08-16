Activan Operativo Muralla en Vallecillo por grupo criminal

El Operativo Muralla se activó en Vallecillo tras detectar el ingreso de un grupo armado; hubo 91 detenidos, 13 vehículos y seis armas aseguradas.

El Operativo Muralla fue activado en una ocasión entre el 7 y el 14 de agosto, luego de que labores de inteligencia de Fuerza Civil detectaran la intención de un grupo armado de ingresar a Nuevo León, informó el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla.

El despliegue se realizó en el municipio de Vallecillo, donde elementos de Fuerza Civil, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron patrullajes preventivos.

“El operativo muralla que como saben se desarrolla en las zonas rurales de Nuevo León. En esta semana el protocolo se activó en una ocasión en el municipio de Vallecillo, una vez que las labores de inteligencia de la División de Fuerza Civil detectó que un grupo armado detectó ingresar a nuestro estado”, dijo durante la reunión de seguridad, Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidas 91 personas, además de que se aseguraron 13 vehículos y seis armas de fuego.

Por otra parte, el Grupo de Coordinación Metropolitana reportó 93 personas detenidas durante el mismo periodo. De ellas, 16 fueron identificadas como objetivos prioritarios o generadores de violencia y contaban con órdenes de aprehensión vigentes.

De estos detenidos, 13 fueron capturados en Monterrey y dos en Juárez. Además, las autoridades aseguraron 12 vehículos y 10 armas de fuego.