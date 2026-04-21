Activan operativo mochila tras amenaza de presunto tiroteo

La incertidumbre provocada por la amenaza derivó en una jornada atípica para el plantel, que permaneció desolado mientras continuó la vigilancia.

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La Escuela Secundaria Número 45 “Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta”, en el municipio de San Nicolás, permaneció prácticamente vacía este lunes luego de la amenaza de un presunto tiroteo localizado en uno de los baños del plantel.

Tras el hallazgo del mensaje el pasado viernes en el baño de mujeres, directivos de la institución, ubicada en la colonia Los Ángeles Segundo Sector, notificaron la situación al número de emergencias 911 y alertaron a madres y padres de familia mediante un comunicado.

La advertencia generó temor entre la comunidad escolar, por lo que este lunes no acudieron alumnos ni maestros, dejando las instalaciones sin actividad y con escasa presencia de personal.

Ante la situación, elementos de la Policía de San Nicolás arribaron al lugar para implementar medidas preventivas y realizar un operativo mochila como parte de los protocolos de seguridad establecidos.

Después de la revisión, autoridades escolares informaron que no fue localizado ningún objeto que representara riesgo para los estudiantes o el personal.

Pese a ello, la incertidumbre provocada por la amenaza derivó en una jornada atípica para el plantel, que permaneció desolado mientras continuó la vigilancia policiaca en la zona.