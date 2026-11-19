Aplican operativo mochila en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina tras localizar una presunta amenaza de tiroteo contra una docente.

Un operativo mochila se desplegó en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, luego de que fuera localizado un mensaje con una presunta amenaza de tiroteo contra una docente del plantel.

Los hechos se registraron en las instalaciones ubicadas sobre la carretera Monterrey-Saltillo, en su cruce con la avenida Villa García.

La movilización comenzó poco después de las 6 de la mañana, cuando autoridades solicitaron a los estudiantes formar filas antes de ingresar a las aulas, para revisar sus mochilas y pertenencias.

En el sitio también participó personal de la Policía de Proximidad de Santa Catarina, que brindó apoyo en el resguardo del área y las labores de vigilancia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el presunto responsable fue identificado o si se tomaron medidas en su contra.

Pese a la movilización, las actividades académicas de la universidad continuaron con normalidad.