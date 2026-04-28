Activan operativo mochila por amenaza de tiroteo en Secundaria 20

Fue localizado un mensaje en uno de los baños de mujeres de la secundaria, turno matutino, en Monterrey, donde se advertía sobre un presunto tiroteo.

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Una nueva amenaza encendió la alarma entre la comunidad estudiantil de Nuevo León, luego de que fuera localizado un mensaje en uno de los baños de mujeres de la Secundaria Número 20 “Eugenio Garza Sada”, turno matutino, en Monterrey, donde se advertía sobre un presunto tiroteo.

Ante la situación, padres de familia solicitaron de inmediato la aplicación de una revisión tipo mochila, la cual se llevó a cabo durante el ingreso de los estudiantes, alrededor de las 7:00 y 7:30 de la mañana, antes del inicio de clases.

Para ello, personal del plantel instaló mesas en la explanada principal, donde revisaron útiles escolares y pertenencias de los alumnos con el objetivo de descartar cualquier objeto de riesgo y garantizar la seguridad al interior de la escuela.

La secundaria se localiza sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Emiliano Zapata, cerca del sector Cumbres Primer Sector, hasta donde también arribaron elementos de la Policía de Monterrey y del Grupo de Operaciones Especiales para apoyar en las labores preventivas.

Mientras se desarrollaba el operativo, varios padres de familia permanecieron afuera de la institución para constatar que se aplicaran los protocolos correspondientes, preocupados por la seguridad de sus hijos.

Serán las autoridades educativas del plantel quienes den a conocer los resultados de la revisión y las acciones posteriores tras esta nueva amenaza.