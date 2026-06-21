Activan operativo especial por duelo mundialista en Monterrey

Las acciones no se limitan únicamente al recinto mundialista, sino que se extienden a los principales puntos de reunión de la afición

Con el objetivo de salvaguardar a los miles de aficionados locales y extranjeros, las autoridades estatales y municipales activaron un intenso despliegue coordinado en las inmediaciones del Estadio Monterrey y las zonas de mayor afluencia con motivo del partido de la FIFA World Cup 2026™ entre las selecciones de Túnez y Japón.

Participan corporaciones de auxilio y seguridad de toda la zona metropolitana

El dispositivo cuenta con la participación estratégica de un robusto contingente integrado por Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Guadalupe, Bomberos Guadalupe, Protección Civil Apodaca, Protección Civil Allende, Protección Civil García, Protección Civil Juárez, Protección Civil San Pedro, Protección Civil Montemorelos, Protección Civil Hidalgo, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), la División K9 de la Fiscalía de Nuevo León, la Cruz Roja y Bomberos Nuevo León.

“Nos encontramos desde esta tarde en el Operativo de Prevención y Seguridad con motivo del partido de la FIFA World Cup 2026™ entre Túnez y Japón, que se celebra en el Estadio Monterrey”, informó Protección Civil.

Las acciones no se limitan únicamente al recinto mundialista, sino que se extienden a los principales puntos de reunión de la afición.

“De manera simultánea, mantenemos presencia operativa en el Fan Fest y en el Corredor FIFA, coordinando acciones preventivas junto con corporaciones de auxilio, protección civil municipales y cuerpos de seguridad para brindar atención y seguridad a los asistentes”, señaló la dependencia estatal.

Autoridades emiten recomendaciones para los asistentes

Las corporaciones de auxilio exhortaron a la ciudadanía y a los visitantes a colaborar con el orden durante la jornada deportiva.

Entre las principales recomendaciones emitidas por las autoridades se encuentran el seguir puntualmente las indicaciones del personal de auxilio y seguridad, identificar con anticipación las rutas de evacuación del estadio y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a las autoridades presentes o a las líneas de emergencia.