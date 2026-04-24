Activan operativo en secundaria por amenaza de presunto tiroteo

De manera extraoficial, trascendió que la amenaza podría estar relacionada con un supuesto reto viral difundido en TikTok

Un operativo policiaco fue desplegado en la Secundaria Guelatao, ubicada sobre la calle María Morelos, en la colonia Jardines de Santa Catarina, luego de una amenaza de presunto tiroteo que movilizó a autoridades educativas y cuerpos de seguridad.

El reporte surgió después de que estudiantes informaran a directivos sobre un mensaje encontrado en los baños del plantel, escrito en los azulejos, con la frase: “tiroteo mañana jueves”.

De acuerdo con versiones de alumnos y madres de familia, un estudiante de segundo grado, presuntamente estaría relacionado con la amenaza, luego de un conflicto con la directora del plantel, a quien señalaría de una supuesta agresión.

Sin embargo, integrantes de la comunidad estudiantil rechazaron dicha acusación y aseguraron que el menor ya contaba con antecedentes de mala conducta dentro de la escuela.

Tras la movilización, madres de familia acudieron al plantel para recoger a sus hijos, mientras la entrada principal fue cerrada de manera temporal por los mismos, provocando tráfico en la zona.

En el lugar permanecen autoridades educativas, entre ellas Gregorio Sánchez de Educación, así como personal de la Secretaría de Educación, quienes dan seguimiento al caso.