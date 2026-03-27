Activan operativo de seguridad por semana santa en Cadereyta

También se contemplan acciones de proximidad social y orientación a la población, especialmente en áreas de alta afluencia.

Con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, el ayuntamiento de Cadereyta Jiménez activó un dispositivo de seguridad con la participación de diversas corporaciones de auxilio y vigilancia.

El objetivo principal es reforzar la prevención de incidentes y garantizar condiciones seguras tanto para habitantes como para visitantes.

¿Quién encabeza el operativo en Cadereyta?

El arranque del operativo estuvo encabezado por el alcalde Carlos Rodríguez “El Cuate”, quien destacó la relevancia de la coordinación entre instituciones de los distintos niveles de gobierno.

Subrayó que este esfuerzo conjunto deja de lado diferencias políticas para centrarse en una prioridad común: la protección de la ciudadanía durante una de las temporadas con mayor movilidad en la región.

¿Qué corporaciones participan en el despliegue?

En este despliegue participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Tránsito, Protección Civil y Bomberos, además de la Agencia Estatal de Investigaciones y la Comisión Federal de Electricidad.

A este esquema se sumaron también corporaciones de municipios cercanos como Montemorelos, Allende, Santiago, Pesquería, Juárez y Guadalupe, lo que amplía el alcance de las acciones de vigilancia y atención.

¿Dónde habrá vigilancia durante Semana Santa?

Las autoridades informaron que se realizarán patrullajes constantes en zonas urbanas, carreteras y puntos turísticos, así como la instalación de filtros de revisión para prevenir accidentes y actos delictivos.

Asimismo, se prevé atención inmediata a reportes ciudadanos mediante la coordinación de unidades de emergencia distribuidas estratégicamente en distintos sectores.

¿Qué recomendaciones se darán a la población?

También se contemplan acciones de proximidad social y orientación a la población, especialmente en áreas de alta afluencia, con la finalidad de promover medidas preventivas.

Entre ellas se encuentran recomendaciones para evitar incidentes viales, así como el llamado a respetar las indicaciones de las autoridades durante actividades recreativas.

Las labores de seguridad y vigilancia se mantendrán de manera permanente durante todo el periodo vacacional, con personal operativo disponible las 24 horas del día.