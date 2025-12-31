Activan operativo carrusel por Frente Frío Número 25 en Monterrey

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones ante las bajas temperaturas y a reportar a personas en situación de vulnerabilidad

Ante la llegada del Frente Frío Número 25 al estado de Nuevo León y el descenso de temperaturas hasta un dígito en la zona metropolitana de Monterrey, Protección Civil del Estado activó el operativo carrusel, con el objetivo de mitigar los efectos del frío entre la población más vulnerable.

Este operativo se implementa cuando las temperaturas descienden por debajo de los 10 grados centígrados y consiste en la entrega de bebidas calientes, colchas y cobertores, principalmente a personas que permanecen a la intemperie durante la madrugada y primeras horas del día.

De manera simultánea, desde temprana hora de este miartes, elementos de la corporación estatal se desplegaron en tres puntos estratégicos: el Hospital de Zona número 21 del IMSS, ubicado sobre la avenida Pino Suárez; el Hospital Universitario, en la avenida Gonzalitos; y el Hospital Materno Infantil, localizado sobre la avenida San Ángel, en el municipio de Guadalupe.

En estos puntos se entregaron bebidas calientes, así como un cobertor y una colchoneta a quienes se encontraban formados, en su mayoría familiares de pacientes hospitalizados que permanecen en el exterior de los nosocomios.

Al Hospital Materno Infantil acudió el director de Protección Civil del Estado, Erick Cavazos, quien informó que el operativo carrusel se mantendrá activo mientras persistan las bajas temperaturas en la entidad.

Asimismo, el director de Protección Civil del municipio de Guadalupe señaló que, de manera coordinada con el estado, se desplegarán acciones similares en otros sectores del municipio, esfuerzo que también será replicado por diversas corporaciones municipales en el área metropolitana.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones ante las bajas temperaturas y a reportar a personas en situación de vulnerabilidad para que puedan recibir apoyo oportuno.