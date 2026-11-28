Fuerza Civil reforzará la vigilancia carretera por el Black Friday y recomienda utilizar la vía Gloria-Colombia para cruzar a Estados Unidos

Ante el incremento de viajes hacia Estados Unidos por las compras del Black Friday, Fuerza Civil implementará un operativo especial de vigilancia en las principales carreteras de Nuevo León.

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, anunció que la División Caminos participará en el operativo Carrusel para brindar seguridad a los automovilistas durante este fin de semana.

Como parte de las acciones, se tendrá presencia en la carretera Gloria-Colombia, así como en las vías hacia Reynosa y Nuevo Laredo, hasta los límites con los estados vecinos, en coordinación con la Guardia Nacional.

“Invitamos a cualquier persona que pretenda viajar a Estados Unidos, la recomendación es que lo haga por la carretera Gloria-Colombia”, señaló el funcionario.

Refuerzan paraderos seguros

Como parte del operativo, autoridades mantendrán vigilancia en los denominados paraderos seguros.

Se realizará en coordinación con la Guardia Nacional, Fuerza Civil y 30 municipios.

El funcionario detalló que 13 destacamentos de Fuerza Civil estarán activos como parte de la estrategia de vigilancia y coordinación territorial.

“Los invitamos a que consulten nuestras redes sociales, donde tenemos la identificación de los puntos que nosotros denominamos como paradero seguro”, señaló.

Recomendaron a los automovilistas ubicar estos espacios antes de emprender sus recorridos y utilizarlos durante sus traslados por carretera.