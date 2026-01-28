Activan Operativo Carrusel afuera del Materno Infantil

Protección Civil de Guadalupe en conjunto con PC estatal entregaron bebidas calientes y cobijas afuera del Hospital Materno Infantil ante el intenso frío

La temperatura menor a un grado activó el Operativo Carrusel en el municipio de Guadalupe.

En coordinación con Protección Civil estatal, personal de Protección Civil de Guadalupe llevaron a cabo el despliegue.

Al mando del director Fernando Escobedo Lara, elementos de esta corporación llegaron hasta el Hospital Materno Infantil.

Los rescatistas y personal del DIF entregaron alimento caliente y una cobija a quienes durante la madrugada soportaron la inclemencia del clima.

El operativo se llevó a cabo a partir de las seis de la mañana del lunes afuera del inmueble localizado sobre la avenida San Rafael.

Usuarios de este nosocomio salieron hasta la acera del lado sur para obtener un poco de chocolate caliente y un cobertor.

El operativo incluyó difrentes hospitales

Los efectivos de Protección Civil de Nuevo León recorrieron además otros puntos de ese municipio y metropolitanos dentro de este operativo.

En el Hospital General de Zona No. 21 del IMSS se repartieron 104 bebidas calientes y 80 cobijas; en el Hospital Universitario se entregaron 77 bebidas calientes y 90 cobijas; mientras que en el Hospital Materno Infantil se distribuyeron 155 bebidas calientes y 80 cobijas.

Autoridades estatales informaron que este tipo de acciones se mantendrán activas mientras persistan las bajas temperaturas en la entidad.

Con información de Esmeralda Valdez