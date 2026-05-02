Activan 'Operación Carrusel' en carreteras de NL por puente

Estas acciones se concentran en rutas clave hacia el norte del estado y zonas fronterizas, y son parte de la estrategia estatal de seguridad.

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que se mantiene activo un operativo especial de vigilancia en carreteras ante el incremento de movilidad por el fin de semana largo.

¿Qué es la operación carrusel y dónde se aplica?

El funcionario explicó que la operación carrusel se encuentra activa, principalmente en las vías de salida del área metropolitana, con el objetivo de brindar seguridad a los viajeros.

“Sobre todo en el área de las carreteras, tenemos la operación carrusel activada”.

Detalló que existe presencia de elementos de seguridad en las principales carreteras del estado, reforzando la vigilancia durante este periodo.

¿En qué carreteras hay vigilancia en Nuevo León?

Escamilla Vargas indicó que los operativos se concentran en rutas clave hacia el norte del estado y zonas fronterizas.

“Invitamos a todos los ciudadanos que utilicen la carretera Colombia como siempre, pero tenemos vigilancia tanto en la carretera Reynosa y la carretera Nuevo Laredo”.

Estas acciones buscan garantizar condiciones seguras para quienes se trasladan durante el fin de semana largo.

¿Cómo solicitar acompañamiento en carretera?

El secretario exhortó a la ciudadanía a hacer uso de los canales de apoyo en caso de requerir acompañamiento durante sus traslados.

“Pueden solicitar acompañamiento a través del 911”.

¿Por qué se refuerza la seguridad en fines de semana largos?

El funcionario reiteró que estos operativos forman parte de la estrategia estatal de seguridad, enfocada en periodos de alta afluencia vehicular, especialmente en rutas hacia zonas turísticas y fronterizas.